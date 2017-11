Puzzle Fighter uscirà questa settimana su iPhone, iPad e smartphone Android

ha annunciato che il nuovo(sequel di) sarà disponibile su App Store e Google Play più avanti nel corso di questa settimana, probabilmente il gioco arriverà sugli store digitali tra il 23 e il 24 novembre.

Puzzle Fighter presenta un comparto grafico migliorato rispetto all'originale, con un look 3D per i personaggi e nuovi costumi, pur mantenendo il design super deformed tanto amato dalla community. Tra i personaggi di questa nuova edizione troviamo Ryu, Chun-Li, Ken, Mega Man, Morrigan e Frank West, tra le modalità di gioco trovano spazio invece Puzzle, Arcade e Sfide Online, con supporto per le classifiche globali.

Puzzle Fighter sarà distribuito come gioco free-to-play, scaricabile gratuitamente con supporto per microtransazioni e acquisti in-app.