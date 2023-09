I puzzle game per mobile generano 42 miliardi di dollari in 10 anni: domina Candy Crush

Oltre ad aver scoperto che il Cloud Gaming è utilizzato da un terzo dei videogiocatori, da nuove statistiche emerge quanto il mercato dei Puzzle Game su sistemi mobile sia uno dei più prolifici in assoluto all'interno dell'industria videoludica, generando cifre da capogiro.

Secondo un report di Sensor Tower, i giochi in stile rompicapo hanno generato la bellezza di 42 miliardi di dollari in ricavi a partire dal 2013, anno in cui l'azienda ha iniziato ad analizzare questo specifico settore gaming. Sempre nell'arco dell'ultimo decennio titoli di questo genere sono stati scaricati su dispositivi mobile oltre 50 miliardi di volte. Secondo Sensor Tower, Candy Crush Saga di King risulta essere il prodotto di maggior successo, seguito a ruota da Gardenscapes e Homescapes. Lo scorso aprile è stato tra l'altro confermato che Candy Crush ha superato i 3 miliardi di download in tutto il mondo.

Scendendo ancora più nei dettagli, i puzzle in tempo reale come Tetris e Traffic Jam Fever hanno avuto una crescita significativa tra gennaio 2022 e marzo 2023, con un incremento dei download pari al 103% e ricavi aumentati del 64%. I Puzzle in stile "swap" come lo stesso Candy Crush e Royal Match risultano invece essere la sotto-categoria più popolare con il 16% dei download totali e 25 miliardi di dollari in ricavi.

Nel 2022 i Puzzle Game sono risultati fortemente popolari soprattutto in Cina, dove hanno coperto l'83% dei ricavi totali generati dal mobile gaming, mentre in Europa, Giappone e Stati Uniti hanno toccato rispettivamente il 71%, il 53% e il 58%.