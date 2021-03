Puzzling Places per PlayStation VR: il rompicapo 3D si presenta in video

Dopo il video di Nour Play With Your Food e l'annuncio della data d'uscita di Where the Heart Leads, l'iniziativa indie di Sony prosegue con Puzzling Places, un rompicapo 3D da fruire in Realtà Virtuale su PS4 e PS5 con PlayStation VR.

Lanciato originariamente su Oculus Quest dagli sviluppatori di Realities.io, il progetto di Puzzling Places sfrutta la tecnica della fotogrammetria 3D per ricreare dei modelli in scala di ambientazioni reali, per poi scomporli in tanti tasselli virtuali: starà perciò agli utenti ricollocare ogni singolo frammento al suo posto.

Gli sviluppatori sottolineano che i tasselli in questione saranno completamente tridimensionali, con tutte le conseguenze che possiamo facilmente intuire in termini di complessità delle operazioni da svolgere per venire a capo dell'enigma. Il tasso di sfida varierà in base all'ambientazione scelta, con puzzle di profondità, volume e dettagli variabili in funzione del livello raggiunto dal proprio alter-ego.

A rendere più immersiva l'esperienza di gioco ci penserà poi un audio coinvolgente che seguirà dinamicamente l'azione. L'uscita di Puzzling Places è prevista per la fine del 2021 su PS4 e PlayStation 5: il titolo, naturalmente, potrà essere fruito solo da chi possiede un visore PlayStation VR.