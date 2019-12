Q&A dalle 13, poi maratona State of Play e Nintendo Indie Showcase oggi su Twitch

Il Natale è arrivato un po' in anticipo quest'anno. In attesa dei Game Awards 2019, che pure porteranno la consueta mole di annunci importanti, Sony si smarca e vuole la luce dei riflettori tutta per sé, ed oggi terrà il nuovo episodio del livestream State of Play.

E noi saremo ovviamente in diretta sul nostro canale Twitch a seguire tutti gli annunci di Sony, con un pre-show che inizierà alle 14.30 e poi l'evento vero e proprio alle 15. Ma prima ancora, ci dedicheremo a voi e alle vostre domande e curiosità sul mondo videoludico e, a questo punto, sugli eventi in programma oggi.

Alle 13 infatti partiremo con una sessione di Q&A: cosa vi aspettate dallo State of Play di oggi? Iniziate a scriverci i vostri quesiti sotto i commenti di questa news, e i più interessanti saranno letti in chat.

Quindi alle 13 Q&A, alle 14.30 pre-show, alle 15 State of Play. Finita qui? Macché! Anche Nintendo ha deciso di unirsi alla festa ed oggi alle 18.30 è previsto il Nintendo Indie Showcase. Quale sarà il futuro degli indie su Switch? Lo scopriremo stasera, sempre in diretta su Twitch.

Ricapitolando:

Martedì 10 dicembre

Ore 13:00 - Q&A: Domande e Risposte

Ore 14:30 - State of Play commentato in italiano

Ore 18:30 - Nintendo Indie World Showcase

Iscrivetevi al canale Twitch di Everyeye per seguire tutte le nostre live in diretta, o al canale YouTube Everyeye on Demand, dove le troverete tutte anche in differita.