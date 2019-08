Q&A e A Night With: Control protagonista sul nostro canale Twitch oggi con Fossa e Sabaku

Mancano ormai meno di venti giorni all'uscita di Control e sappiamo che molti di voi non vedono l'ora di mettere le mani sul gioco. Nell'attesa quindi non potete assolutamente perdervi i due importantissimi appuntamenti di oggi sull'attesissimo Metroidvania di Remedy.

Tutto quello che avete sempre voluto sapere su Control ma non avete mai osato chiedere ve lo diciamo noi oggi, a partire dalle 19, dove sul canale Twitch di Everyeye terremo una bella sessione di Q&A, domande e risposte, mentre vi mostreremo il gameplay dal vivo.

Ma non finisce qui: alle 21.30 andrà in onda A Night With Control, una puntata speciale del nostro format dedicata proprio al titolo di Remedy, dove il Fossa e Sabaku racconteranno le loro impressioni sul gioco per un confronto che schiarirà definitivamente le idee a quelli che sono ancora in dubbio sull'acquisto.

Ricapitolando dunque, il programma di stasera prevede:

Ore 19:00 - Q&A + Live Gameplay Control

Ore 21:30 - A Night With Control con Fossa e Sabaku

Per seguire le nostre dirette dal vivo, non dimenticate di iscrivervi al canale Twitch di Everyeye. Se invece non riusciste per qualche motivo, le trovate tutte in differita sul canale YouTube Everyeye On Demand. Insomma, non avete davvero scuse per mancare!

Nel frattempo, per prepararvi al meglio, date un'occhiata alla nostra anteprima di Control.