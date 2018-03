Q&A, A Way Out e Far Cry 5 Arcade in diretta oggi, martedì 27 marzo

Martedì 27 marzo a partire dallesaremo in diretta con il primodella settimana, durante il quale la redazione si runirà per rispondere a tutte le vostre domande sul mondo dei videogiochi.

Le novità di cui parlare certamente non mancano grazie all'arrivo di Far Cry 5, Sea of Thieves e Ni No Kuni 2, senza dimenticare i titoli di prossima uscita e l'avvicinarsi dell'E3 di Los Angeles..



Alle 17:00 spazio a A Way Out mentre alle 21:00 vi mostreremo la modalità Arcade di Far Cry 5, la quale permette di dare vita a mappe personalizzate sfruttando anche elementi presi da altri titoli Ubisoft come Watch Dogs e Assassin's Creed.

Le trasmissioni andranno in onda sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi per ricevere una notifica poco prima dell'inizio delle dirette. La registrazione, inoltre, è fondamentale per interagire con la redazione e con gli altri membri della community di Everyeye in chat. Vi aspettiamo!