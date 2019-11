Q&A BlizzCon 2019, Need for Speed Heat e tanto altro nelle live di oggi

Sarà un pomeriggio davvero da non perdere quello di oggi sul Canale Twitch di Everyeye.it, dato che gli argomenti sono caldissimi e i protagonisti sarete ovviamente anche voi. Partiremo infatti alle 15, con una serie di Domande & Risposte dedicate agli annunci della BlizzCon 2019.

La manifestazione ha visto infatti l'arrivo di due bombe mica da ridere, visto che dopo l'annuncio di Diablo 4, Blizzard ha annunciato Overwatch 2 chiudendo davvero col botto. Tutte le vostre domande e curiosità a riguardo dunque, troveranno risposta nella live di oggi, per cui iniziate a scriverle sotto i commenti di questa news e le più interessanti saranno lette durante la trasmissione.

Dopo il Q&A sarà l'ora di sfrecciare un po' per le strade del nuovo titolo della serie dedicata alle corse clandestine di Electronic Arts. Alle 17 vediamo insieme questo Need for Speed: Heat come si presenta, prima di chiudere poi la giornata con una serata dedicata a Call of Duty Modern Warfare, insieme a Kikachan87, a partire dalle 21:30.

Ricapitolando:

Mercoledì 6 novembre

Ore 10:00 - Colazione con Everyeye

Ore 15:00 - Q&A BlizzCon 2019 (Diablo 4, Overwatch 2)

Ore 17:00 - Need for Speed: Heat

Ore 21:30 - Call of Duty: Modern Warfare feat Kikachan87

Potete seguire tutte le nostre live in diretta sul canale Twitch di Everyeye, o in differita sul canale YouTube Everyeye On Demand.