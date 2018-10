Q&A, Call of Duty Black Ops 4, Sea of Thieves e Splatoon 2 in diretta venerdì 12 ottobre

Per l'ultimo giorno della settimana, Everyeye Live propone un palinsesto ricchissimo di appuntamenti, già a partire dalle ore 13:00 con il live gameplay di Call of Duty Black Ops 4, il nuovo FPS Activision da oggi disponibile nei negozi.

Al termine (a partire dalle 15:00) spazio a Sea of Thieves mentre alle 16:00 saremo in diretta con il consueto Q&A del venerdì: la redazione è pronta per rispondere a tutte le vostre domande e curiosità sul mondo dei videogiochi, potete iniziare a lasciare i vostri quesiti qui sotto, le domande più interessanti troveranno risposta durante la trasmissione. Alle 17:00 sarà la volta di Call of Duty Black Ops 4 Zombies infine alle 21:00 chiuderemo la serata con una nuova diretta di Splatoon 2 a cura di RE-Polp Fiction.



Tutte le trasmissioni andranno in onda su Twitch agli orari prestabiliti: vi invitiamo a registrarvi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette, inoltre l'iscrizione è obbligatoria per poter interagire in chat con la redazione e la community.