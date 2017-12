Q&A, Call of Duty WWII e Rainbow Six Siege in diretta oggi 8 dicembre

Sarà pure un giorno festivo, ma per oggi 8 dicembre abbiamo in serbo per voi un triplice appuntamento targato. A seguire tutti i dettagli!

A partire dalle ore 16:00 la redazione risponderà in diretta a tutte le vostre domande e curiosità sul mondo dei videogiochi. Gli argomenti di certo non mancheranno, considerato che durante la scorsa notte si svolti i Game Awards 2017 che, tra le altre cose, hanno visto il debutto di un nuovo ed enigmatico trailer di Death Stranding e l'annuncio di un misterioso progetto di From Software, i creatori di Dark Souls e Bloodborne.

Alle 17:00 saremo invece in diretta per il Community Event di Call of Duty: WWII, mentre alle 21:00 sarà il turno di Rainbow Six Siege, che ha raggiunto i 25 milioni di giocatori in contemporanea con il lancio di Operazione White Noise.

La trasmissioni, come ormai ben saprete, andranno in onda sui nostri canali Twitch e YouTube. Siete invitati ad iscrivervi al nostro canale Twitch in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette. Tenete presente che la registrazione è fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community in chat. Non mancate!