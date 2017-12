Q&A, Monster Hunter World e Rainbow Six Siege, repliche live del 22 dicembre

In questo ultimo venerdì prima di Natale la redazione disi riunirà in diretta su Twitch e YouTube per una nuova sessione di, in onda a partire dalle ore 16:00 di oggi, venerdì 22 dicembre.

Gli argomenti di cui parlare certamente non mancheranno, tra le novità degli ultimi mesi, le consuete classifiche di fine anno e le speranze per il 2018 (e oltre).

Alle 18:00 invece spazio alla Open Beta di Monster Hunter World, mentre alle 21:00 sarà il turno di Rainbow Six Siege, che ha raggiunto recentemente i 25 milioni di giocatori in contemporanea con il lancio di Operazione White Noise.

La trasmissioni andranno in onda come di consueto sui nostri canali Twitch e YouTube. Siete invitati ad iscrivervi al nostro canale Twitch in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette. Tenete presente che la registrazione è fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community in chat. Non mancate!