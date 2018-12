Q&A Christmas Special con Francesco e Alessandro oggi alle 16:00

La redazione di Everyeye non vi abbandona nemmeno durante le festività natalizie. Per oggi 24 dicembre, abbiamo in programma un Q&A davvero speciale!

A partire dalle ore 16:00, poco prima del cenone, i nostri Francesco Fossetti ed Alessandro Bruni vi aspetteranno sul canale Twitch di Everyeye per il Q&A Christmas Special! Ormai sapete bene come funziona: i nostri due redattori risponderanno a tutte le vostre domande e soddisferanno ogni vostra curiosità sul mondo videoludico. Potete porre i vostri quesiti intervenendo in chat durante la diretta oppure scrivendo un commento nell'apposita sezione in calce a questa notizia. Le domande più interessanti riceveranno una risposta durante la trasmissione. Sotto con i commenti!

Cogliamo l'occasione per invitarvi ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye, requisito indispensabile per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community in chat. Cliccando sul simbolo a forma di cuore in alto a destra, inoltre, potrete attivare la ricezione di una comoda notifica poco prima dell'inizio del Q&A e delle future trasmissioni. In questo modo, non rischierete mai di mancare! Vi aspettiamo oggi pomeriggio alle 16:00!