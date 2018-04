Q&A Cinema con Serena e Todd in diretta stasera dalle ore 21:00

Nella giornata di oggi (lunedì 9 aprile) il canale Twitch di Everyeye.it ospiterà una nuova sessione di Q&A Cinema in compagnia di Serena e Todd. La diretta andrà in onda questa sera a partire dalle ore 21:00.

Appuntamento molto ricco quello di oggi, con Serena e Todd ad accompagnarci in una nuova sessione di Q&A Cinema all'insegna di due topic molto interessanti: durante il livestream si parlerà infatti di Cinema d'autore, analizzando l'opera di Kubrick e i 50 anni di Odissea nello Spazio, e del recente Ready Player One di Spielberg, ragionando sull'effettivo successo commerciale della pellicola.

Durante la trasmissione commenteremo anche le nuove uscite attese in sala, con una particolare enfasi riposta sui seguenti film:

A quiet place

Molly’s game

Rampage

Infinity war

Deadpool 2

The Man Who Killed Don Quixote

Ricordiamo che la diretta andrà in onda stasera sera su Twitch e YouTube a partire dalle 21:00: vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, l'iscrizione è inoltre necessaria per interagire via chat con la redazione e la community.

Sempre nella giornata di oggi, a partire però dalle 16:00, non mancate l'appuntamento con la nuova sessione di Q&A Tech in compagnia di Alessio e Todd. In calce alla notizia trovate il player video di Twitch in cui seguire entrambe le trasmissioni.