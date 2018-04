Q&A Cinema con focus su Deadpool in diretta lunedì 23 aprile alle 21:00

Lunedì 23 aprile alle ore 21:00 andrà in onda sul nostro canale Twitch un nuovo Q&A Cinema in compagnia, come sempre, di Todd e Serena.

Stiamo per entrare in uno dei periodi più caldi dell'anno e gli argomenti di cui parlare non mancheranno di certo. Tra pochi giorni debutterà nei cinema Avengers: Infinity War, punto di approdo di 10 anni di film Marvel, mentre a maggio toccherà all'irriverente Deadpool 2. Nella giornata di ieri, invece, è tornato a mostrarsi Jurassic World: Il Regno Distrutto, in uno spettacolare trailer ricco di azione.

Per l'occasione, Serena e Todd risponderanno a tutte le vostre domande sui film citati e su tutti quelli in uscita. Se avete quesiti da porre, potete utilizzare la sezione commenti in calce a questa notizia. Riceverete una risposta durante la diretta che andrà in onda lunedì 23 aprile alle ore 21:00 sul nostro canale Twitch.



A tal proposito, vi invitiamo caldamente ad iscrivervi al canale, azione fondamentale per poter interagire con gli altri membri della communty di Everyeye in chat e con Todd e Serena. In questo modo, inoltre, riceverete una notifica poco prima dell'inizio della diretta, così non rischierete di perdervela. Non potete assolutamente mancare, vi aspettiamo numerosi!