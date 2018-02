Q&A Cinema con Todd e Serena in diretta stasera a partire dalle 21:00

A partire dalle 21:00 di stasera (lunedì 19 febbraio), Tommaso "Todd" Montagnoli e Serena condurranno una nuova sessione didedicata al mondo del, rispondendo con l'occasione a tutte le domande e le curiosità espresse dagli utenti.

Avete qualche domanda da fare sulle nuove produzioni cinematografiche in arrivo? Magari volete fare qualche previsione in vista degli Oscar 2018? Per ogni vostra curiosità, non perdetevi l'appuntamento con il nuovo Q&A Cinema condotto stasera da Tommaso "Todd" Montagnoli e Serena.

La diretta andrà in onda stasera a partire dalle 21:00 su Twitch e YouTube: come al solito, vi invitiamo a registrarvi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, così da poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community durante la live.