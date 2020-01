Q&A Cinema in diretta il 30 gennaio con focus sugli Oscar 2020

Mancano meno di due settimane ad uno degli appuntamenti più attesi dell'anno da tutti gli appassionati di cinema. Stiamo ovviamente parlando della cerimonia di premiazione degli Oscar 2020, che come al solito sta facendo discutere ancor prima del suo effettivo svolgimento.

Per questo motivo, abbiamo ben pensato di organizzare un nuovo Q&A interamente dedicato al cinema, che andrà in onda domani 30 gennaio a partire dalle ore 16:00 sul canale Twitch di Everyeye. I nostri redattori vi aspetteranno per dare risposta a tutte le vostre domande sugli Oscar e non solo! C'è davvero tanto di cui parlare, pertanto sarà dedicato ampio spazio anche a tutte le novità del momento, i film di prossima uscita e alle notizie in arrivo dai set di tutto il mondo. Pochi giorni fa, ad esempio, sono iniziate le riprese del Batman di Matt Reeves, mentre per venerdì è atteso il primo trailer di Fast 9. Avete già delle domande da fare? Allora potete già cominciare a scriverle nella sezione dei commenti in basso, le più interessanti verranno lette in diretta!

Ne approfittiamo per invitarvi ad effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye, un requisito indispensabile per poter interagire con la redazione e con gli altri spettatori presenti in chat. Cliccando sul simbolo a forma di campanella, inoltre, attiverete la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così non rischierete di mancare a questo e ai futuri appuntamenti. Vi aspettiamo il 30 gennaio alle 16:00, non mancate!