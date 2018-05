Q&A con Todd e Serino, The Forest e Rainbow Six Siege in diretta venerdì 18 maggio

Nella giornata di oggi (venerdì 18 maggio), i canali YouTube e Twitch di Everyeye.it ospiteranno una nuova sessione di Q&A: Domande e Risposte con protagonisti Tommaso "Todd" Montagnoli e Francesco Serino, pronti a rispondere a tutte le vostre curiosità sul mondo dei videogiochi.

Il nuovo Q&A andrà in onda 16:00, al termine della diretta dedicata a Kingdom Hearts 3. Potete iniziare a porre i vostri quesiti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, troveranno risposta durante la trasmissione.

Alle 17:00 spazio a The Forest mentre alle 21:00, per concludere la giornata, RNade tornerà su Rainbow Six Siege. Le dirette andranno in onda come di consueto sui nostri canali Twitch e YouTube. Vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.