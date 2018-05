Q&A, Dark Souls Remastered e Rainbow Six Siege tra le dirette di venerdì 25 maggio

Anche oggi, venerdì 25 maggio, sarà una giornata ricca di contenuti e intrattenimento per gli spettatori di Everyeye Live. Il nostro palinsesto prevede tre trasmissioni, tra cui una nuova sessione di Domande e Risposte, che potrete seguire come di consueto attraverso i nostri canali Twitch e YouTube.

A partire dalle ore 16:00 si terrà l'ormai classico appuntamento del venerdì con il Q&A, con cui gli utenti di Everyeye.it potranno mettersi in contatto con la redazione e discutere liberamente dei più disparati argomenti sul mondo videoludico. Potete iniziare a porre i vostri quesiti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.



A seguire (ore 17:00) Dark Souls Remastered: proseguiremo il nostro nuovo viaggio a Lordran nella rivisitazione del capolavoro di From Software ora disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Infine, potrete seguire la nuova live dedicata a Rainbow Six Siege in compagnia di RNade_ a partire dalle ore 21:00.

Per rimanere costantemente aggiornati sulle nostre trasmissioni giornaliere, vi invitiamo a continuare a seguirci e ad iscrivervi ai nostri canali YouTube e Twitch, dove potrete seguire ogni live. La registrazione, inoltre, vi permetterà di ricevere una notifica sui vostri dispositivi prima dell'inizio delle dirette. Vi aspettiamo!