Q&A dedicato a Call of Chtulhu, A Plague Tale e The Council in diretta oggi dalle 16:00

La redazione di Everyeye.it si riunirà oggi pomeriggio alle 16:00 (lunedì 19 febbraio) su Twitch e YouTube per una nuova sessione Q&A dedicata alle produzioni: i giochi di cui parleremo sono Call of Chtulhu

Tre giochi molto interessanti che abbiamo avuto l'occasione di provare con mano, e che non vediamo l'ora di raccontarvi più nel dettaglio soddisfacendo ogni vostra curiosità. L'appuntamento con il Q&A dedicato a Call of Chtulhu, A Plague Tale e The Council andrà in onda oggi pomeriggio a partire dalle 16:00 su Twitch e YouTube: vi invitiamo a registrarvi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.

Quale tra questi titoli attendete con più interesse?