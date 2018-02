Q&A dedicato a Vampyr, Dragon Ball FighterZ e MH World in diretta oggi 15 febbraio

Preparatevi, perché quella di oggi 15 febbraio sarà una giornata ricchissima di appuntamenti targati. Partiamo con il botto allecon uno specialededicato a Vampyr

Per l'occasione, non solo la redazione risponderà a tutte le vostre domande sul nuovo titolo di Dontnod e Focus Home Interactive, ma mostrerà anche alcune sequenze di gameplay. Fatevi sotto! Alle ore 17:00 sarà invece il turno di Dragon Ball FighterZ in compagnia di SchiacciSempre, mentre alle ore 21:00 chiudiamo in bellezza con Monster Hunter World.

Le trasmissioni andranno in onda come sempre sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette. Non dimenticate che la registrazione è fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community di Everyeye in chat. Non mancate, vi aspettiamo!