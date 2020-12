Q&A Deluxe, dalle 15:00 due ore con Everyeye live su Twitch: lasciateci le vostre domande!

Nuovo martedì, nuovo Q&A Deluxe! Ritorna puntuale anche quest'oggi l'ormai consueto appuntamento con la Redazione di Everyeye, pronta a rispondere ad ogni vostro quesito legato all'ampio e variegato mondo dell'intrattenimento videoludico.

Per trascorrere questo martedì 8 dicembre in compagnia, il Canale Twitch di Everyeye vi attende a partire dalle ore 15:00. L'appuntamento, come di consueto, si protrarrà per circa due ore, per una sessione di domande e risposte che i concluderà intorno alle ore 17:00. In questo arco di tempo, i Redattori cercheranno di replicare a quanti più quesiti possibili, spaziando tra molteplici tematiche e argomenti. Potete pensare sin da ora alle domande che volete rivolgere alla Redazione di Everyeye, anticipandole nello spazio commenti disponibile in calce a questa news: è a vostra completa disposizione!



Con la recente pubblicazione della recensione di Cyberpunk 2077, a cura del nostro Alessandro Bruni, siamo certi che avrete diverse curiosità legate alla nuova produzione di CD Projekt RED. Senza dimenticare l'imminente appuntamento con lo show di Geoff Keighley, con il giornalista canadese che ha promesso oltre 12 annunci ai The Game Awards 2020, o le numerose nuove uscite di dicembre 2020, tra Call of the Sea, la versione Nintendo Switch di DOOM Eternal e molto altro.



L'appuntamento è dunque fissato per le ore 15:00 di martedì 8 dicembre, ovviamente sul Canale Twitch di Everyeye. Vi ricordiamo che per iscriversi al canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore: potrete così interagire con la Redazione e ricevere una notifica all'avvio delle trasmissioni.