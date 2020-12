Q&A Deluxe, dalle 15:00 Everyeye in diretta Twitch: anticipateci le vostre domande!

Sul Canale Twitch di Everyeye è tempo di un nuovo appuntamento con il tradizionale format di Q&A Deluxe, con la Redazione pronta a tenervi compagnia per ben due ore!

Anche quest'oggi, l'attualità videoludica, con le vostre domande e curiosità, sarà protagonista assoluta della diretta, con la possibilità di discutere degli argomenti che più vi interessano. L'appuntamento è fissato per la giornata odierna, venerdì 4 dicembre, a partire dalle ore 15:00. La Redazione sarà a vostra completa disposizione per circa due ore, con il Q&A Deluxe che si protrarrà sino alle ore 17:00. Con due ore di tempo, vi sarà modo di affrontare un'ampia e variegata rassegna di tematiche, guidati dalle vostre domande, che vi invitiamo ad anticiparci nello spazio commenti disponibile in calce a questa news.



Gli argomenti di discussione e riflessione certamente non mancano, soprattutto con la pubblicazione di Cyberpunk 2077 ormai alle porte e l'ultimo grande appuntamento dell'anno - i The Game Awards 2020 - in rapido avvicinamento. Vi attendiamo dunque a partire dalle ore 15:00 sul Canale Twitch di Everyeye. Vi ricordiamo peraltro che per iscriversi al canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola forma di cuore. Potrete così ricevere una notifica all'avvio della trasmissione e interagire in diretta con la Redazione.