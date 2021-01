Q&A Deluxe, dalle 15:00 oggi su Twitch: anticipate le vostre domande alla Redazione!

Terminate ufficialmente le festività natalizie e inaugurato il nuovo anno, il Canale Twitch di Everyeye ritorna attivo a pieno regime, pronto a tenervi compagnia con un ricco palinsesto di appuntamenti.

Quest'oggi, venerdì 8 gennaio, si parte con il tradizionale Q&A Deluxe, con la Redazione a vostra completa disposizione per discutere dei più disparati aspetti dell'attualità - e non - videoludica. L'appuntamento è fissato per il pomeriggio, con l'avvio delle trasmissioni atteso per le ore 15:00. La sessione di Q&A si protrarrà poi come di consueto per due ore circa, con conclusione prevista intorno alle 17:00. Per contribuire a definire l'ordine del giorno della diretta, vi invitiamo ad anticipare liberamente le vostre domande, sfruttando lo spazio commenti disponibile in calce a questa news.



Con l'avvio del nuovo anno, siamo certi che le tematiche da approfondire non mancheranno, tra i giochi più attesi del 2021, la crescita dei tassi di diffusione di PlayStation 5 e Xbox Series X, l'arrivo sul mercato di nuove esclusive Sony, Microsoft e Nintendo. Sulle pagine di Everyeye trovate inoltre un nuovo provato di Diablo Immortal, mentre gli appassionati hanno la possibilità di testare una Demo gratuita di Monster Hunter: Rise.



L'appuntamento con il Q&A Deluxe è sul Canale Twitch di Everyeye: come sempre vi invitiamo ad iscrivervi cliccando sull'apposita icona viola a forma di cuore. Così facendo, riceverete una notifica all'avvio della trasmissione e avrete la possibilità di interagire in diretta con la Redazione.