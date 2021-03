Q&A Deluxe dalle 15:00 oggi su Twitch: Everyeye risponde, lasciate le vostre domande!

Per chiudere questa intensa settimana videoludica, la Redazione di Everyeye ha in programma un nuovo appuntamento con Q&A Deluxe, di ritorno anche quest'oggi per due ore di chiacchiere e curiosità.

A partire dalle ore 15:00 di venerdì 19 marzo, il Canale Twitch di Everyeye propone un ricco appuntamento interamente dedicato alle domande, ai dubbi e alle opinioni della community. Con due ore di chiacchierata, la diretta si protrarrà per circa due ore, con conclusione attesa dunque per le ore 17:00 circa. A stabilire l'ordine del giorno, come sempre, le vostre domande, che vi invitiamo dunque ad anticipare liberamente, sfruttando a tal fine lo spazio commenti disponibile direttamente in calce a questa news.



Gli spunti di discussione certamente non mancano, tra il recente Square Enix Presents, che a sorpresa ha offerto un nuovo sguardo a Forspoken, titolo definitivo dell'intrigante Project Athia. Oltre al secondo reveal dell'Action RPG per PS5 e PC, il colosso nipponico ha inoltre presentato tutte le prime informazioni su Life is Strange: True Colors, terzo capitolo della saga. Spazio anche alla nuova espansione di Marvel's Avengers, che porterà con sé l'esordio di Pantera Nera. Ma non solo: Sony ha mostrato i futuri controller di PlayStation VR 2, mentre Microsoft ha confermato uno show dedicato agli indie in arrivo su Xbox Series X|S e Game Pass, con quest'ultimo che accoglierà ufficialmente Outriders al Day One.



Per discutere di questo e molto altro, vi aspettiamo sul Canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 15:00.