Q&A Deluxe: 2 ore di Domande e Risposte oggi dalle 15:00 su Twitch

Nella giornata di oggi (venerdì 27 dicembre), la redazione di Everyeye.it si riunirà sul nostro canale Twitch per ospitare una nuova sessione di Q&A Deluxe, durante la quale risponderà a tutte le domande e le curiosità dei lettori sulle ultima novità del mondo videoludico.

Le novità di cui parlare certamente non mancheranno: da quelle che potrebbero essere le specifiche di Xbox Series X ai primi giochi in arrivo su PlayStation 5, passando per il possibile arrivo sul mercato di un ipotetico The Witcher 4 sulla scia del successo che sta maturando la serie televisiva dello Strigo.

L'appuntamento con il Q&A Deluxe di Everyeye.it è previsto per oggi pomeriggio (27 dicembre) alle 15:00. La trasmissione andrà in onda sul nostro canale Twitch e avrà una durata di ben due ore. Con l'occasione vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch di Everyeye per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, ricordandovi che la registrazione è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live.

Quali sono le vostre curiosità da sottoporre all'attenzione dei nostri redattori durante la trasmissione? Se avete qualcosa in mente, non dimenticate di sfruttare lo spazio riservato ai commenti di questa notizia: usatelo per anticipare le vostre domande alla nostra redazione!