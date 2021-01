Q&A Deluxe in anticipo, oggi dalle 13:00 su Twitch: lasciateci le vostre domande!

Come ogni venerdì, la Redazione di Everyeye è pronta a trascorrere in compagnia della community due piacevoli ore di discussione, con un Q&A Deluxe in programma ad un orario inconsueto.

A differenza di quanto ormai previsto dalla tradizione di casa, il nuovo Q&A Deluxe non prenderà infatti il via alle ore 15:00. Al contrario, l'appuntamento è invece fissato per le ore 13:00 di quest'oggi, venerdì 29 gennaio. Ovviamente, ad ospitare la chiacchierata sarà il Canale Twitch di Everyeye, con la Redazione sintonizzata in diretta dal nuovo Studio. Resta invece invariata la struttura della live, che si protrarrà per due ore circa, con conclusione alle ore 15:00. A definire l'ordine del giorno saranno come sempre le vostre domande e curiosità, che vi invitiamo ad anticiparci sin da ora sfruttando a tal fine lo spazio commenti disponibile direttamente in calce a questa news. La Redazione farà il possibile per replicare ad ogni quesito nel corso della diretta odierna.



Come sempre, l'attualità videoludica regala molteplici spunti di riflessione, tra novità, annunci ufficiali e indiscrezioni diffuse. La settimana ha ad esempio visto il debutto di The Medium (trovate sulle nostre pagine la recensione di The Medium firmata dal nostro Marco Mottura), la conferma di un nuovo capitolo di Tomb Raider in sviluppo e del rinvio di Returnal. Tra i rumor, hanno trovato spazio voci di corridoio legate al possibile arrivo di un sequel di Mario+Rabbids e di una versione rimasterizzata della GTA Trilogy.



In attesa delle vostre domande, vi ricordiamo che l'appuntamento di quest'oggi è fissato per le 13:00. Invitandovi a raggiungerci sul Canale Twitch di Everyeye, segnaliamo che per iscriversi al canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore. In questo modo potrete interagire in diretta con la Redazione e ricevere una notifica all'avvio delle trasmissioni.