Q&A Deluxe: aspettiamo le vostre domande in attesa della live di oggi

Siamo finalmente arrivati al tanto agognato Venerdì, che ci fa iniziare il weekend col piede giusto, soprattutto se seguite le nostre live su Twitch. Il canale di Everyeye.it infatti anche oggi vi propone tante alternative interessanti per trascorrere il pomeriggio e la serata in nostra compagnia.

Partiamo alle 15 con non una, ma ben due ore di domande e risposte nel nostro Q&A Deluxe, dove saremo pronti a rispondere ai vostri dubbi e curiosità sul mondo videoludico e sugli ultimi avvenimenti in tale campo. Iniziate a scrivere le vostre domande sotto i commenti di questa news, e le più interessanti saranno lette durante la diretta.

Alle 17 poi sarà la volta di Super Smash Bros. Ultimate: nelle scorse settimane sono arrivati tanti nuovi contenuti su Smash, che saremo pronti ad analizzare insieme a voi, con il nostro Cydonia a condurre il tutto.

Si chiude infine alle 21 con il nostro appuntamento consueto con il Cyberpunk: oggi Be_Frankie vi parla di Neo Cab. Non perdetevelo!

Dunque, ricapitolando:

Venerdì 7 febbraio

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Super Smash Bros. (nuovi contenuti) feat. Cydonia

Ore 21:00 - Cyberpunk Fever: Neo Cab feat. Be_Frankie

Per seguire le nostre dirette, iscrivetevi al Canale Twitch di Everyeye.it, o seguitele in differita sul canale YouTube Everyeye On Demand.