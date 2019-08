Q&A Deluxe sul canale Twitch di Everyeye oggi alle 15

Se avete qualche domanda da porre alla nostra redazione, sappiate che oggi è l'occasione perfetta per voi, dal momento che alle ore 15:00 sul canale Twitch di Everyeye si terrà la versione Deluxe del nostro Q&A.

Per circa due orette potrete interagire con i nostri Alessandro Bruni e Francesco Fossetti, i quali risponderanno a tutte le domande e le curiosità che gli verranno proposte in chat. Il consiglio è quello di accorrere numerosi e di approfittare di questo evento speciale in diretta streaming.

Nel caso poi voleste continuare a seguire la programmazione di Everyeye, vi ricordiamo che alle ore 17:00 il buon Alessandro Bruni si darà alla vita criminale con Grand Theft Auto: Online e, dalle 19:00, potrete guardare la nuova diretta del Green in cui si tornerà a parlare di FIFA 20 e di tutte le novità annunciate nel corso degli ultimi giorni.