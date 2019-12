Q&A Deluxe in diretta su Twitch oggi, a seguire Pokémon Spada e Scudo e tanto altro

Ci siamo ragazzi, è Venerdì, è l'ultimo weekend prima del Natale, e per qualche fortunato oggi iniziano anche le ferie. Il canale Twitch di Everyeye però è ancora ben più che attivo, ed anche oggi gli appuntamenti che abbiamo pensato per voi sono davvero da non perdere.

Come spesso accade infatti, i protagonisti sarete voi: dalle 15 parte una sessione di non una, ma ben due ore di Domande e Risposte nel nostro Q&A Deluxe. Iniziate a scrivere le vostre domande a tema videoludico nei commenti di questa news, e le più interessanti saranno lette durante la diretta.

Alle 17 poi l'aspirante allenatore che è in tutti noi troverà sicuramente pane per i suoi denti con Pokémon Spada e Scudo insieme al nostro Cydonia (per arrivare preparati, leggete la nostra recensione di Pokémon Spada e Scudo), prima di concludere la giornata con il nostro percorso di avvicinamento a Cyberpunk 2077: alle 21 c'è Cyberpunk Fever, e parleremo di Remember Me con Be_Frankie.

Dunque, ricapitolando:

Venerdì 20 dicembre

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Pokemon Spada e Scudo: Battlespot feat Cydonia

Ore 21:00 - Cyberpunk Fever: Remember Me con Be_Frankie

