Q&A Deluxe, DLC di Control e Resident Evil REsistance oggi in diretta su Twitch

Inizia una nuova giornata ed è tempo di scoprire la programmazione di oggi sul canale Twitch di Everyeye.it con tanti appuntamenti in programma dalle prime ore del mattino e fino alla tarda serata.

Oltre alla diretta EveryDay con Fossae Marco Mottura (dalle 10:00 alle 12:00) a partire dalle 13:00 saremo in diretta con The Foundation, il nuovo DLC di Control, mentre alle 15:00 spazio al Q&A Deluxe, come di consueto aspettiamo i vostri quesiti nello spazio qui sotto. Alle 17.00 torna Cydonia con la Beta di Resident Evil REsistance mentre alle 21:00 Be_Frankie ci porta alla scoperta di uno degli indie più interessanti degli ultimi anni: Oxenfree.

Vi aspettiamo sul nostro canale Twitch, vi ricordiamo che iscrivendovi riceverete una notifica pochi minuti prima dell'inizio. Se non potete seguire gli appuntamenti live vi ricordiamo che tutti gli show sono disiponibili in replica su Everyeye On Demand, i Q&A e Talk Show vengono inoltre pubblicati anche in formato audio su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Non mancate!