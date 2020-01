Q&A Deluxe, Dragon Ball Z: Kakarot e Cyberpunk Fever nelle live di oggi su Twitch

È venerdì, e come di consueto ci si prepara al weekend, abbandonando lo stress di una settimana lavorativa intensa. Questo significa che avrete finalmente un po' di tempo libero, e noi vi offriamo subito un bel modo per trascorrerlo: in nostra compagnia su Twitch.

Già, perché anche oggi sul canale Twitch di Everyeye.it ci sono diversi appuntamenti davvero da non perdere, a partire dalle 15 di oggi, quando i protagonisti sarete voi con le vostre domande e curiosità. E visto il fatto che Cyberpunk 2077 è stato posticipato ieri, proprio dopo le notizie del rinvio di Final Fantasy VII Remake e di quello di Marvel's Avengers, siamo sicuri che di domande ne avrete: iniziate a scriverle nei commenti di questa news e le più interessanti saranno lette durante la diretta.

Alle 17 poi sarà l'ora di un bel po' di gameplay di Dragon Ball Z Kakarot insieme a Cydonia: il nuovo Action RPG dedicato alla celebre saga di Goku e soci vi affascina? Fatevi un'idea di cosa vi aspetta giocandolo insieme a noi.

Si chiude poi la giornata alle 21 con una nuova puntata di Cyberpunk Fever insieme a Be_Frankie, dove parleremo di Ruiner. Ricapitolando:

Venerdì 17 gennaio

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Dragon Ball Z: Kakarot feat. Cydonia

Ore 21:00 - Cyberpunk Fever: Ruiner feat. Be_Frankie

