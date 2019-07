Q&A Deluxe, Dreams e Destiny 2 in diretta su Twitch oggi

Preparatevi a cancellare tutti i vostri impegni di oggi pomeriggio, visto che sul canale Twitch di Everyeye.it è prevista una programmazione assolutamente imperdibile, per prepararvi alla grandissima al weekend imminente.

Partiamo infatti alle 15 quando dedicheremo non una, ma ben due ore a soddisfare tutte le vostre curiosità sul mondo dei videogiochi. La sessione Q&A di oggi è infatt in versione deluxe: cominciate a scrivere le vostre domande nei commenti di questa news, e le più interessanti saranno lette in diretta.

Ma dopo la fase teorica è ora di passare all'azione, e di sfoderare la nostra creatività con Dreams, l'ultima follia di Media Molecule. Il gioco si trova attualmente in versione early access su PS4 dove moltissimi giocatori hanno già dato sfoggio della loro fantasia. Noi lo giocheremo insieme, ma se vi va di approfondire un po' a riguardo prima di collegarvi, date un'occhiata alla nostra videoanteprima di Dreams.

Si chiude poi in bellezza con una bella sessione di Destiny 2 in compagnia del nostro Giorno Gaming: siete pronti a scoprire la nuova espansione Ombre dal Profondo?

Per seguire le nostre live potete iscrivervi al canale Twitch di Everyeye.it o guardarle in differita sul canale YouTube Everyeye on Demand.