Q&A Deluxe oggi su Twitch, aspettiamo le vostre domande

Come ogni venerdì il palinsesto di Everyeye Live è ricchissimo di trasmissioni pensate per tenervi compagnia dalle prime ore del mattino e fino alla tarda serata con tanti appuntamenti per tutti i gusti.

Dalle 10:00 alle 12:00 Todd ci terrà compagnia con un nuovo appuntamento della serie EveryDay mentre alle 13:00 sarà la volta di Giorno Gaming con la Beta di Valorant, i drop saranno attivi e dunque seguendo la trasmissione avrete la possibilità di ottenere una chiave!

Dalle 15:00 alle 17:00 Q&A Deluxe, aspettiamo le vostre domande nello spazio dedicato ai commenti, i quesiti più interessanti troveranno risposta durante la diretta. Alle 17:00 appuntamento dedicato al finale di Final Fantasy VII Remake, una tavola rotonda con Todd, Fossa e Cydonia. Alle 19.00 torna SchiacciSempre con la Beta di Guilty Gear Strive infine alle 21:00 Be_Frankie ci presenta The Suicide of Rachel Foster nella nuova puntata di A Tutto Indie.

Vi aspettiamo sul nostro canale Twitch, vi ricordiamo che iscrivendovi riceverete una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni. Se non potete seguire gli appuntamenti live vi ricordiamo che tutti gli show sono disiponibili in replica su Everyeye On Demand, i Q&A e Talk Show vengono inoltre pubblicati anche in formato audio su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Non mancate!