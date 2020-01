Q&A Deluxe: ben due ore di domande e risposte oggi su Twitch

Sono ancora giorni di vacanza per alcuni, ma il Venerdì è anche il giorno che tradizionalmente dà il via al weekend, per cui per molti l'ansia del ritorno al lavoro o a scuola ancora non si fa sentire, e c'è tutto il tempo per rilassarsi in nostra compagnia, in particolare sul nostro canale Twitch.

Già, perché anche oggi il palinsesto di Twitch è ricco di appuntamenti da non perdere, a partire da quello di oggi pomeriggio alle 15, quando partirà il Q&A Deluxe di Everyeye.it! I protagonisti dunque sarete voi, con ben due ore di domande e risposte in diretta con la nostra redazione, che cercherà di soddisfare tutte le vostre curiosità videoludiche. Cominciate a scrivere le vostre domande nei commenti di questa news, e le più interessanti verranno lette durante la live.

Alle 21 chiudiamo poi la giornata con la nostra marcia di avvicinamento a Cyberpunk 2077. La puntata di Cyberpunk Fever di oggi, con Be_Frankie, è dedicata a Remember Me.

Dunque, ricapitolando:

Venerdì 3 gennaio

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 21:00 - Cyberpunk Fever: Remember Me feat Be_Frankie

