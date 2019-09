Q&A Deluxe, due ore di domande e risposte, più PES 2020 e Monster Hunter oggi su Twitch

Thank God it's Friday, dicono gli inglesi. Friday I'm in love, cantavano i The Cure. Insomma, il Venerdì piace proprio a tutti, forse per via dell'inizio del weekend, oppure per il palinsesto delle dirette del canale Twitch di Everyeye.it.

Già, perché anche oggi abbiamo una giornatina bella piena di appuntamenti, già a partire dalle 14 di oggi, dove daremo il calcio d'inizio alla nostra giornata live proprio materialmente, grazie a PES 2020. La stagione calcistica videoludica è cominciata, d'altronde, e noi non voglia certo farci trovare impreparati. A proposito, qui trovate la nostra recensione di PES 2020.

Dalle 15 poi sarete voi i protagonisti, con ben due ore di Domande e Risposte in diretta con la redazione di Everyeye.it, nel nostro Q&A Deluxe Edition. Iniziate a scrivere le vostre domande nei commenti di questa news e le più interessanti saranno lette durante la trasmissione.

Alle 17 infine si va a caccia: è arrivato il Community Event di Monster Hunter World, e noi siamo pronti a svelarvi tutti i segreti, le curiosità e le novità che ha apportato all'apprezzato titolo di Capcom.

Dunque, ricapitolando:

Venerdì 27 Settembre:

Ore 14:00 - PES 2020

Ore 15:00 - Q&A Deluxe Edition

Ore 17:00 - Monster Hunter World Community Event

Per seguire in diretta tutte le nostre live, iscrivetevi al canale Twitch di Everyeye.it. Potrete inoltre seguirle anche in differita sul canale YouTube Everyeye On Demand. Non mancate!