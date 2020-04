Q&A Deluxe Edition e Resident Evil 3 (dis)Comfort Zone in diretta il 3 aprile su Twitch!

Una giornata scoppiettante quella appena iniziata per quanto riguarda la programmazione sul canale Twitch di Everyeye.it, con una serie di trasmissioni in onda da metà mattinata e fino alla tarda serata.

Oltre alla diretta EveryDay con Todd e Marco Mottura (dalle 10:00 alle 12:00) a farci compagnia in questo venerdì di inizio aprile ci sarà anche Giorno Gaming con The Division 2 a partire dalle 13:00. Alle 15:00 torna il Q&A Deluxe, due ore di domande e risposte, aspettiamo i vostri quesiti nello spazio qui sotto, i più interessanti troveranno risposta durante la trasmissione.

Alle 17:00 Francesco Fossetti inizierà la (dis)Comfort Zone di Resident Evil 3 Remake mentre alle 21:00 torna Francesca (Be_Frankie) con A Tutto Indie, per una puntata dedicata a Kentucky Route Zero.

Vi aspettiamo sul nostro canale Twitch, vi ricordiamo che iscrivendovi riceverete una notifica pochi minuti prima dell'inizio. Se non potete seguire gli appuntamenti live vi ricordiamo che tutti gli show sono disiponibili in replica su Everyeye On Demand, i Q&A e Talk Show vengono inoltre pubblicati anche in formato audio su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Non mancate!