Q&A Deluxe, Everyeye dalle 15:00 oggi su Twitch: anticipateci le vostre domande!

Un'altra settimana si avvia alla conclusione e la Redazione di Everyeye è pronta a proporvi un nuovo appuntamento all'insegna dell'attualità nel mondo videoludico.

Il Q&A Deluxe, format ormai di casa sul nostro Canale Twitch, si prepara a prendere il via anche quest'oggi, venerdì 22 gennaio, dandovi appuntamento a partire dalle ore 15:00. Seguiranno due intere ore di chiacchiere in libertà, con l'ordine del giorno definito dalla vostra curiosità: sin da ora, quindi, vi invitiamo ad anticiparci le vostre domande, sfruttando a tal fine lo spazio commenti a disposizione direttamente in calce a questa news. L'appuntamento si protrarrà sino alle ore 17:00 circa, per un pomeriggio in compagnia della Redazione.

Gli argomenti di discussione, come da consuetudine, non sembrano poter mancare. Gli appassionati della serie di Resident Evil, in particolare, potranno liberamente commentare i molteplici annunci condivisi da Capcom nel corso della diretta streaming di giovedì 21 gennaio. Con il reveal del primo gameplay di Resident Evil: Village, l'annuncio della data di uscita del survival horror e la pubblicazione di una Demo per PS5, le novità non sono certamente mancate.



L'appuntamento è dunque fissato per le ore 15:00, ovviamente sul Canale Twitch di Everyeye. Vi ricordiamo che per iscriversi al canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore. In questo modo, potrete interagire in diretta con la Redazione e ricevere una notifica all'avvio delle dirette.