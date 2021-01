Q&A Deluxe, Everyeye oggi dalle 15:00 su Twitch: anticipateci le vostre domande!

Nuovo anno, nuova settimana, nuovo martedì...e dunque nuovo Q&A Deluxe sul Canale Twitch di Everyeye! Anche quest'oggi, la Redazione è pronta a tenervi compagnia per un ricco appuntamento all'insegna dell'attualità - e non - videoludica.

L'appuntamento è in particolare fissato per le ore 15:00, con una diretta che si protrarrà per due ore circa, con conclusione per le 17:00 circa. In questo arco di tempo, la Redazione di Everyeye sarà a vostra completa disposizione, per un ordine del giorno definito integralmente dalle vostre domande o curiosità. Se avete un quesito da rivolgere, potete dunque approfittare sin da ora della sezione commenti che trovate in calce a questa news: utilizzatela liberamente per anticipare le domande a cui vorreste che la Redazione rispondesse durante la diretta di quest'oggi, martedì 19 gennaio 2021.



Come di consueto, gli argomenti di discussione non sembrano mancare affatto, con numerosi temi caldi. Si spazia dall'imminente streaming a cura di Capcom, che presenterà il primo gameplay di Resident Evil; Village, anche se diversi rumor suggeriscono che l'appuntamento potrebbe portare anche ulteriori novità per la saga survival horror. Impossibile poi non citare i recenti annunci di LucasArt Games, con il ritorno videoludico di Indiana Jones, con il team di Wolfenstein pronto ad occuparsene, o lil reveal di un open world a tema Star Wars affidato alle fucine creative di Ubisoft.



L'appuntamento è dunque per oggi pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, sul Canale Twitch di Everyeye. Vi ricordiamo che per iscriversi al canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore. Entrando a far parte della famiglia Twitch di Everyeye, avrete modo di interagire con la Redazione e riceverete una notifica all'avvio delle dirette.