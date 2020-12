Q&A Deluxe, Everyeye oggi live dalle 14:00 su Twitch: lasciateci le vostre domande!

Il palinsesto settimanale del Canale Twitch di Everyeye torna ad accogliere il format del Q&A Deluxe, dopo la brevissima pausa nelle dirette che ha interessato la finestra delle festività natalizie.

Nel corso del pomeriggio di quest'oggi - martedì 29 dicembre - la Redazione ritorna dunque in diretta per un appuntamento pronto a prolungarsi per due ore. Nello specifico, la diretta prenderà il via alle ore 14:00, per poi concludersi intorno alle ore 16:00. Il programma della chiacchierata, come di consueto, sarà definito dalle domande della community: vi invitiamo dunque fin da ora ad anticiparci le vostre curiosità e quesiti, così da poter rispondere loro durante la trasmissione. A tal fine, lo spazio commenti disponibile direttamente in calce a questa news è a vostra completa disposizione!



Un'occasione per discutere delle ultime novità legate all'attualità videoludica, volgere uno sguardo al 2020 ormai prossimo alla conclusione e iniziare a scaldare i motori in attesa del prossimo anno. Sono molte le software house che hanno già confermato di avere in cantiere nuovi titoli per il 2021, anno che dovrebbe accogliere l'esordio di produzioni molto attese, come God of War 2, Horizon: Forbidden West, Halo: Infinite e molto altro. L'appuntamento per la discussione è dunque fissato per oggi, dalle 14:00 sul Canale Twitch di Everyeye: vi aspettiamo!



In chiusura, vi rammentiamo che per iscriversi al Canale Twitch di Everyeye è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore. Così facendo, riceverete una notifica all'avvio delle trasmissioni e potrete interagire con la Redazione.