Q&A Deluxe oggi su Twitch: anticipateci le domande da leggere in diretta!

Reduce da settimane di maratone e coverage dedicati all'esordio della nuova generazione di console, la Redazione di Everyeye è pronta ad accompagnare in grande stile l'approssimarsi di un nuovo weekend.

Anche quest'oggi, venerdì 20 novembre, ritorna l'appuntamento con il format di Q&A Deluxe, con ben due ore di chiacchiere in libertà sull'attualità - e non - del mondo videoludico. A definire gli argomenti di discussione, come di consueto, sarà la community, con le proprie domande e curiosità. Sin da ora, vi invitiamo dunque ad anticiparci i vostri quesiti, che la Redazione provvederà a leggere nel corso della diretta odierna. A questo scopo, come di consueto, lo spazio commenti in calce a questa news è a vostra completa disposizione: sbizzarritevi pure!



L'appuntamento con Q&A Deluxe è fissato per le ore 15:00, sulle frequenze del Canale Twitch di Everyeye. Gli argomenti di discussione non mancheranno sicuramente, tra l'esordio di Xbox Series X e Xbox Series X e il più recente debutto in Europa di PlayStation 5, passando per l'annuncio delle nomination ai The Game Awards 2020 e l'ultimo appuntamento con Night City Wire, con la pubblicazione di nuovi trailer di Cyberpunk 2077.



Certi che le due ore di diretta trascorreranno piacevolmente, vi invitiamo a raggiungerci sul Canale Twitch di Everyeye. Vi ricordiamo che per iscriversi al Canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore. Così facendo, avrete modo di interagire con la Redazione e riceverete una notifica all'avvio delle trasmissioni.