Q&A Deluxe, Final Fantasy 7, quattro chiacchiere con Il Gatto sul Tubo oggi su Twitch

Quella di oggi è una giornata ricchissima di appuntamenti sul canale Twitch di Everyeye.it: oltre al consueto spazio EveryDay in onda dalle 10:00 alle 12:00 vi proponiamo una serie di dirette fino a tarda serata, di seguito il calendario completo.

Alle 13:00 sarà la volta di Final Fantasy VII seguito dal Q&A Deluxe in programma dalle 15:00 alle 17:00, come di consueto aspettiamo le vostre domande nello spazio commenti qui sotto, i quesiti più interessanti troveranno risposta in diretta. Alle 17:00 Francesco Fossetti terrà una chiacchierata con Il Gatto sul Tubo, uno dei creator più interessanti di YouTube Italia in quest'ultimo periodo.

Si continua alle 19:00 con il Green impegnato su Apex Legends mentre alle 21:00 Giorno Gaming ci propone il gameplay della Beta di Valorant, nuovo gioco degli autori di League of Legends. Alle 22:45 infine commenteremo in diretta l'Inside Xbox di aprile con le novità sui giochi per Game Pass e sulle prossime esclusive Microsoft come Grounded e Gears Tactics.

Vi aspettiamo sul nostro canale Twitch, vi ricordiamo che iscrivendovi riceverete una notifica pochi minuti prima dell'inizio. Se non potete seguire gli appuntamenti live vi ricordiamo che tutti gli show sono disiponibili in replica su Everyeye On Demand, i Q&A e Talk Show vengono inoltre pubblicati anche in formato audio su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Non mancate!