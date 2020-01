Q&A Deluxe, GTA Online e Cyberpunk Fever in diretta oggi su Twitch

Come ogni venerdì torna il consueto appuntamento con il Q&A in versione Deluxe: due ore in compagnia della redazione che risponderà alle vostre domande e ai quesiti più interessanti sul mondo dei videogiochi.

Potete iniziare a porre le vostre domande qui sotto nello spazio dedicato ai commenti, i quesiti di maggior rilievo troveranno risposta durante la trasmissione di oggi pomeriggio, in onda a partire dalle ore 15:00. Alle 17:00 spazio a GTA Online mentre alle 21:00 torna Be_Frankie con una puntata di Cyberpunk Fever dedicata a Dex.

Dirette venerdì 24 gennaio

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - GTA Online

Ore 21:00 - Cyberpunk Fever: Dex feat. Be_Frankie

Per seguire tutte le nostre dirette, iscrivetevi al canale Twitch di Everyeye.it, se non riuscite a seguire le trasmissioni live potete fare affidamento sul canale YouTube Everyeye on Demand dove troverete le repliche integrali della maggior parte dei nostri show in onda su Twitch.