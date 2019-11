Q&A Deluxe, Luigi's Mansion 3 e System Shock live su Twitch oggi

È sicuramente un bel giorno quando il day one di Death Stranding coincide con l'inizio del weekend, ma prima di lanciarvi, pacchi in spalla, nelle lande desolate dell'ultima avventura di Hideo Kojima, assicuratevi di dare un'occhiata al palinsesto di oggi sul nostro Canale Twitch.

I protagonisti sarete infatti voi già dalle 15, con non una, ma ben due ore di Q&A in versione Deluxe, dove la redazione si dedicherà a rispondere a tutte le vostre domande e curiosità sul mondo dei videogiochi. A tal proposito, iniziate a scriverle nei commenti di questa news, e le più interessanti saranno lette durante la diretta.

Alle 17 poi abbiamo prenotato una stanza all'Hotel Miramostri, per dare una mano al povero Luigi a liberare Mario, Toad e Peach. Preparate il vostro Poltergust, sfoderate Gommiluigi e andiamo a sterminare quei fantasmi insieme a Cydonia! Per approfondire sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Luigi's Mansion 3.

Chiuderemo poi la giornata alle 21 con la rubrica Cyberpunk Fever. In attesa del nuovo titolo di CD Projekt Red, esploriamo il genere parlando di System Shock con Be_Frankie.

Un programmino niente male, no? E allora iscrivetevi al canale Twitch di Everyeye.it, o seguite tutte le nostre live anche in differita sul canale YouTube Everyeye On Demand.