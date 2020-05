Q&A Deluxe oggi alle 15:00, aspettiamo le vostre domande da leggere in diretta

Come di consueto anche in questo venerdì di inizio maggio torna il Q&A di Everyeye.it con un nuovo appuntamento in versione Deluxe. Oggi pomeriggio dalle 15:00 la redazione è pronta a rispondere a tutte le vostre domande sul mondo dei videogiochi.

Con tutte le novità presentate durante l'Inside Xbox gli argomenti di discussione certamente non mancano, aspettiamo dunque i vostri quesiti nello spazio qui sotto, le domande più interessanti troveranno risposta nella diretta in onda dalle 15:00 alle 17:00.

Confermati anche le altre trasmissioni di oggi: dalle 10:00 alle 12:00 Todd e Marco Mottura ci terranno compagnia con un nuovo show della serie EveryDay mentre alle 13:00 giochiamo a SnowRunner. Alle 17:00 spazio a Cydonia con una sessione di Q&A mentre alle 21:00 torna Be_Frankie con una nuova puntata di A Tutto Indie dedicata a Return of the Obra Dinn.

Vi aspettiamo sul nostro canale Twitch, vi ricordiamo che iscrivendovi riceverete una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni.