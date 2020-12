Q&A Deluxe oggi alle 15:00, Everyeye live su Twitch: anticipateci le vostre domande!

Anche con l'avvento di dicembre, martedì è sinonimo di un nuovo appuntamento con Q&A Deluxe, per due ore di chiacchiere in compagnia con la Redazione di Everyeye.

Per contrastare il gelo e il grigiore e scandire il conto alla rovescia in direzione del Natale 2020, i Redattori di Everyeye sono pronti a discorrere di attualità videoludica per ben due ore. L'appuntamento con la nuova sessione di Q&A è in particolare fissato per le ore 15:00, con la diretta che si protrarrà sino alle ore 17:00 circa. Numerosi i possibili temi di discussione pronti a riscaldare questo martedì 1 dicembre, con la chiusura della stagione videoludica ormai prossima.

Tra circa una settimana la cerimonia di assegnazione dei The Game Awards 2020 eleggerà i migliori rappresentanti dell'arte videoludica dell'ultimo anno, ed è dunque ormai tempo di condividere le proprie previsioni. Curiosità anche per gli annunci che saranno condivisi durante l'appuntamento condotto da Geoff Keighley, mentre si fanno sempre più insistenti i rumor su di un Metal Gear Solid Remake. Spazio anche a curiosità legate alla nuova IP di Ubisoft, dopo la pubblicazione della recensione di Immortals: Fenyx Rising firmata dal nostro Giuseppe Arace. Il tutto senza ovviamente dimenticare l'ancora fresco debutto di PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X. Come di consueto, vi invitiamo dunque ad anticiparci le vostre domande, sfruttando l'apposito spazio commenti in calce a questa news!



Vi aspettiamo dunque quest'oggi - martedì 1 dicembre - sul Canale Twitch di Everyeye, a partire dalla ore 15:00. Vi ricordiamo che per iscriversi al Canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore. Così facendo, si potrà interagire in diretta con la Redazione e ricevere una notifica all'avvio delle trasmissioni.