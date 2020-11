Q&A Deluxe oggi alle 15:00, Everyeye live su Twitch: lasciateci le vostre domande!

Trascorso il tumultuoso debutto della nuova generazione di console, il clima videoludico è ancora ricco di entusiasmo next-gen, con il grande pubblico che ha finalmente potuto dare il via alla propria esperienza con Xbox Series S, Xbox Series X e PlayStation 5.

Per raccontarci la vostra esperienza, per proporre riflessioni o per porre quesiti in libertà, la Redazione di Everyeye è a vostra completa disposizione nel nuovo appuntamento con il format Q&A Deluxe. A partire dalle ore 15:00 di oggi martedì 24 novembre, il Canale Twitch di Everyeye sarà in diretta per rispondere a quante più domande possibili. La diretta - come ormai da tradizione - si protrarrà per circa due ore: ci sarà dunque modo e tempo per discutere di un'ampia varietà di tematiche. Non solo next-gen dunque, ma discussioni in libertà su ogni aspetto dell'universo videoludico.



Dall'ormai piuttosto imminente arrivo di Cyberpunk 2077 all'esordio dicembrino di Call of the Sea, passando per titoli di recente pubblicazione come Assassin's Creed: Valhalla, Demon's Souls o Marvel's Spider-Man: Miles Morales o - ancora - il prossimo appuntamento con la cerimonia di assegnazione dei The Game Awards 2020, siamo certi che gli argomenti di discussione non mancheranno. Vi invitiamo dunque a raggiungerci sul Canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 15:00 e ad anticiparci le vostre domande nello spazio commenti disponibile in calce a questa news.



In chiusura, vi ricordiamo che per iscriversi al Canale Twitch di Everyeye è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore. Così facendo, riceverete una notifica all'avvio delle trasmissioni e avrete modo di interagire con la Redazione: vi aspettiamo!