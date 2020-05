Q&A Deluxe oggi alle 15:00, lasciateci qui le vostre domande da leggere in diretta

Martedì è nuovamente tempo di... Q&A Deluxe! Alle 15:00 torna l'appuntamento con le Domande e Risposte sui videogiochi in compagnia della redazione, pronta a rispondere a tutti i vostri dubbi.

Il palinsesto non include ovviamente solo il Q&A: dalle 10:00 alle 12:00 Todd ci terrà compagnia con una nuova puntata di EveryDay, due ore di chiacchiere in liberà fino all'ora di pranzo (13:00), quando vi mostreremo in diretta il gameplay di Minecraft Dungeons. Alle 15:00 Q&A Deluxe, aspettiamo le vostre domande nei commenti qui sotto, le più interessanti verranno lette in dirette, cercate di essere concisi, così riusciremo a dare spazio al maggior numero di quesiti. Alle 17:00 Alessandro Bruni giocherà con Alien Isolation per poi cedere il testimone al Green con Apex Legends. Si chiude alle 21:00 con Giorno Gaming e Sea of Thieves, in arrivo su Steam.

Vi aspettiamo sul nostro canale Twitch, vi ricordiamo che iscrivendovi riceverete una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni. Se non potete seguire gli appuntamenti live vi ricordiamo che tutti gli show sono disiponibili in replica su Everyeye On Demand, i Q&A e Talk Show vengono inoltre pubblicati anche in formato audio su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Non mancate!