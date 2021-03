Q&A Deluxe, oggi dalle 15:00 live su Twitch: Everyeye risponde, anticipateci le domande!

Nuovo martedì continua ad essere sinonimo di nuovo appuntamento con Q&A Deluxe, format live durante il quale la Redazione di Everyeye è a completa disposizione per dubbi, curiosità, domande e speculazioni.

Come ormai da tradizione, anche quest'oggi - martedì 9 marzo - l'appuntamento prenderà il via alle ore 15:00 sul Canale Twitch di Everyeye. La diretta vi terrà compagnia per diverso tempo, con conclusione prevista per le 17:00, per due ore circa di piacevoli chiacchierate in compagnia. Di certo, anche questa settimana non sembrano mancare spunti dei quali discutere, tra novità annunciate, voci di corridoio e attualità videoludica.



Gli ultimi giorni hanno ad esempio visto intensificarsi i rumor sulla approvazione definitiva dell'acquisizione di Zenimax da parte di Microsoft, con un evento Xbox e Bethesda in arrivo a marzo. Di recente, Capcom ha inoltre offerto un nuovo sguardo alle novità a tema Monster Hunter in arrivo nei prossimi mesi, con un nuovo trailer di Monster Hunter: Rise e l'annuncio della data di uscita di Monster Hunter Stories 2. Vi invitiamo dunque ad anticiparci le vostre domande sfruttando lo spazio commenti a disposizione in calce a questa news!

L'appuntamento - lo ricordiamo - è dunque sui lidi del Canale Twitch di Everyeye, a partire dalle ore 15:00. Segnaliamo inoltre che per iscriversi al Canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore. In questo modo, sarà possibile interagire in diretta con la Redazione e ricevere una notifica all'avvio delle trasmissioni.