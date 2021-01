Q&A Deluxe oggi dalle 15:00 dal nuovo Studio: anticipateci le domande per la Redazione!

In diretta dal nuovo Studio di Everyeye, prosegue la trasmissione del palinsesto settimanale definito dalla Redazione: quest'oggi, martedì 26 gennaio, è in programma un nuovo Q&A Deluxe.

A partire dalle ore 15:00, la Redazione vi attende dunque numerosi sul Canale Twitch di Everyeye, per due ore da trascorrere in reciproca compagnia. Una ricca sessione di domande e risposte, per analizzare e commentare i più diversi - ma non solo - aspetti legati all'evolversi dell'industria videoludica. Tra notizie, rumor, consigli e molto altro, l'ordine del giorno è come al solito definito direttamente dal pubblico, tramite i quesiti proposti. Vi invitiamo dunque ad anticiparci sin da ora le vostre domande, sfruttando lo spazio commenti disponibile direttamente in calce a questa news.

Con due ore a disposizione, vi sarà modo di affrontare molteplici tematiche e siamo certi che gli spunti di discussione non mancheranno. Dalla recente retromarcia di Microsoft sull'aumento dei prezzi di Xbox Live, passando per gli intriganti rumor legati a un nuovo gioco Star Wars dedicato a cacciatori di taglie e al ritorno di KOTOR, passando per la confusione generata dall'annuncio di una ristrutturazione in casa Konami o le sempre più insistenti voci che vorrebbero Ghost of Tsushima 2 già in sviluppo per PS5.

Vi attendiamo dunque sul Canale Twitch di Everyeye, per due piacevoli ore di chiacchierate in compagnia.