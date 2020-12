Q&A Deluxe oggi alle 15:00, la Redazione risponde su Twitch: anticipate le vostre domande!

Si avvicinano le festività natalizie e la Redazione di Everyeye è pronta a farvi compagnia in direzione di quest'ultimo weekend prima dell'arrivo del 25 dicembre.

Anche quest'oggi, venerdì 18 dicembre, vi attendiamo sul Canale Twitch di Everyeye per un nuovo appuntamento con il format Q&A Deluxe. A partire dalle ore 15:00, la Redazione sarà a vostra completa disposizione per rispondere a domande, offrire consigli e risolvere dubbi. Il palinsesto, come di consueto, sarà definito dalla community, tramite i quesiti sottoposti alla Redazione. Come di consueto, dunque, vi segnaliamo che lo spazio commenti in calce a questa news è a vostra completa disposizione per anticipare i vostri quesiti: cercheremo di dare spazio a quante più domande possibili durante la diretta odierna!

Il Q&A Deluxe si protrarrà per due ore, tenendovi compagnia sino alle ore 17:00 circa. In questo arco di tempo vi sarà modo di affrontare molteplici tematiche, dai nuovi annunci che hanno trovato spazio ai The Game Awards, alle produzioni più attese del prossimo anno, passando inevitabilmente per il "caso" Cyberpunk 2077, protagonista di una costante evoluzione. Con un'azione improvvisa e inaspettata, nella notte Sony ha infatti annunciato la rimozione di Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store e l'avvio di rimborsi per gli acquirenti insoddisfatti.



