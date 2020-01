Q&A Deluxe oggi alle 15:00 su Twitch, aspettiamo le vostre domande!

E venerdì e questo vuol dire solo una cosa: è di nuovo tempo di Q&A Deluxe! A partire dalle 15:00 la redazione di Everyeye.it sarà in diretta su Twitch per rispondere a tutte le vostre domande e curiosità sul mondo dei videogiochi.

Come di consueto vi invitiamo a lasciare i vostri quesiti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, i più interessanti troveranno risposta durante la diretta. Gli argomenti di conversazione non mancano: dalle novità su PlayStation 5 e Xbox Series X ai rumor sui nuovi giochi in uscita nel 2020, senza dimenticare i nuovi contenuti di Pokemon Spada e Scudo in arrivo. A questo proposito, alle 17.00 Cydonia terrà un Q&A Pokemon per chiarire tutti i vostri dubbi sugli annunci del Direct del 9 gennaio. Alle 21:00 infine spazio a Be_Frankie con una nuova puntata di Remember Me dedicata ad Observer.

Dirette Twitch 10 gennaio 2020

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Q&A Pokemon con Cydonia

Ore 21:00 - Cyberpunk Fever: Remember Me feat Be_Frankie

Per partecipare alle nostre live, iscrivetevi al canale Twitch di Everyeye.it, oppure seguitele anche in differita sul canale YouTube Everyeye on Demand. Non avete proprio più scuse insomma!